Глава Росавиации заявил о контроле властей над поставками керосина в аэропорты

Минэнерго, Минтранс и другие ведомства контролируют вопрос поставок керосина в российские аэропорты, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Агентство не фиксирует существенного падения авиаперевозок по сравнению с 2025 годом, добавил он.