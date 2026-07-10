Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Росавиации заявил о контроле властей над поставками керосина в аэропорты

Минэнерго, Минтранс и другие ведомства контролируют вопрос поставок керосина в российские аэропорты, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Агентство не фиксирует существенного падения авиаперевозок по сравнению с 2025 годом, добавил он.

Минэнерго, Минтранс и другие ведомства контролируют вопрос поставок керосина в российские аэропорты, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Агентство не фиксирует существенного падения авиаперевозок по сравнению с 2025 годом, добавил он.

«Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется», — сказал господин Ядров журналистам на форуме «Иннопром» (цитата по ТАСС).

С конца мая в российских регионах наблюдается дефицит топлива. Правительство до 30 ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Керосин запросил посадку».