РЖД ввела скидку 38% при перевозке зерна на участке коридора «Север — Юг»

Правление ОАО «РЖД» установило скидку 38% на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур по западному маршруту транспортного коридора «Север — Юг», сообщила пресс-служба перевозчика. Речь идет о погранпереходе Самур (Дагестан) с проследованием азербайджано-иранского пограничного перехода Астара.
Льготные услуги перевозок будут действовать до 30 июня 2027 года. Также дополнены условия применения ранее введенных скидок на перевозки зерна на расстояния до 800 км из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово — Черноморского и Каспийского бассейнов.
В конце июня РЖД одобрила скидки на перевозки руды и металлов по некоторым районам России. Самая большая — 50% — применяется при перевозке проката черных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской в Свердловской области.