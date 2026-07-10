РЖД ввела скидку 38% при перевозке зерна на участке коридора «Север — Юг»

Льготные услуги перевозок будут действовать до 30 июня 2027 года. Также дополнены условия применения ранее введенных скидок на перевозки зерна на расстояния до 800 км из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово — Черноморского и Каспийского бассейнов.