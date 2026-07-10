До дачи и обратно: как новосибирцы планируют поездки в условиях дефицита бензина

Удаётся ли экономить? По времени, безусловно. К примеру, от Новосибирска до Коченёво можно добраться на электричке за полчаса, а на автомобиле, с учётом пробок, можно потратить и все два. Что же касается денег, то при среднем расходе топлива в 10 литров на 100 километров, на поездку в Коченёво уйдёт порядка пяти литров. При цене примерно в 68 рублей за литр, сумма выйдет 340 рублей. На электричке — немного дешевле. На семью из трёх человек билеты в один конец обойдутся в 134 рубля за одного взрослого и 67 рублей — за ребёнка.