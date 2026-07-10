До дачи и обратно: как новосибирцы планируют поездки в условиях дефицита бензина

В Новосибирской области бензиновый голод ударил по владельцам загородной недвижимости. Особенно сильно нехватку топлива ощутили владельцы дач, расположенных на значительном удалении от города и имеющих ограниченное количество альтернативных способов добраться до грядок.
Хорошо, если есть железка.
Многие владельцы автомобилей, чьи дачи располагаются по линии железной дороги, из-за дефицита топлива на заправках пересаживаются на электрички. Постоянные пользователи электропоездов уже заметили, что по пятницам в вагонах практически не протолкнуться. И едут не только привычные бабушки-дедушки с дачным скарбом. Среди пассажиров всё больше представителей среднего возраста и молодёжи.
Разговоры в электричках всё больше про него, про бензин.
Удаётся ли экономить? По времени, безусловно. К примеру, от Новосибирска до Коченёво можно добраться на электричке за полчаса, а на автомобиле, с учётом пробок, можно потратить и все два. Что же касается денег, то при среднем расходе топлива в 10 литров на 100 километров, на поездку в Коченёво уйдёт порядка пяти литров. При цене примерно в 68 рублей за литр, сумма выйдет 340 рублей. На электричке — немного дешевле. На семью из трёх человек билеты в один конец обойдутся в 134 рубля за одного взрослого и 67 рублей — за ребёнка.
Если дача ещё дальше, вырастет и расход топлива, и цена на проезд в электричке.
Если альтернатив немного
Огромное количество новосибирских дачников всё же вынуждены пользоваться автомобилями, так как участки располагаются в местах, куда другим способом попросту не добраться. Много таких в сторону Ордынского района, Бибихи и Седовой заимки.
Конечно, туда ходят немногочисленные дачные маршруты. На Седовку, например, можно добраться на маршрутке за 200 рублей и на теплоходе за 167 с взрослого пассажира. Но на маршрутку ещё сесть надо, а теплоход ходит всего три раза в неделю и время в пути составит более трёх часов. На автомобиле — около полутора.
Дачник с Седовой заимки Кирилл Г. рассказал НДН.инфо, что, несмотря на бензиновый кризис, продолжает пользоваться своей «Тойотой-Ноу» для поездок за город. Расход топлива у него 13−15 литров на 100 километров. Расстояние от Новосибирска до Седовки почти 56 километров, лимитных 30 литров впритык хватает, чтобы съездить туда-обратно.
Что происходит на заправках на трассе.
Автомобилисты отмечают, что на трассах большинство заправок принадлежат самой крупной в Новосибирской области сети «Газпромнефть». Некоторые станции не работают, на некоторых в наличии не весь ассортимент топлива. Те, где есть всё — от АИ-92 до дизеля, легко вычисляются по очередям.
Впрочем, водители уже отмечают, что с каждым днём очереди эти становятся меньше. Хочется верить, что это не из-за отказа от поездок, а от стабилизации ситуации.
К слову, от дальних поездок новосибирцы в условиях топливного кризиса стали отказываться всё чаще. Поток новосибирских машин резко снизился в сторону Алтая и местных озёр, типа Чанов и Карачей.
Чем опасна езда «на лампочке».
Заправляться всё же надо. Ведь езда с низким уровнем топлива опасна для автомобилей. В первую очередь, это риск повреждения бензонасоса. Топливо охлаждает его, а при пустом баке насос перегревается и может выйти из строя. Кроме того, в систему могут попасть грязь и осадок со дна бака, что приведёт к дорогому ремонту.
Кроме того, привычка ездить с пустым баком может привести к поломке катализатора. Недостаток топлива снижает давление в системе, обедняя топливовоздушную смесь. Неравномерное сгорание может повредить дорогостоящий каталитический нейтрализатор.
Существует и риск для автоматических коробок передач. У некоторых автомобилей блок управления воспринимает резкие падения давления как поломку мотора, переводя АКПП в аварийный режим.
Стоит учитывать, что индикатор загорается, когда в баке остается 5−9 литров топлива. Этого обычно хватает на 50−80 км (в зависимости от расхода и манеры езды).
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Татьяна Картавых