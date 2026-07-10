Преображение центральной площади Владивостока обсудили на форуме Урбан Восток

«На центральной площади нет прямого доступа к морю. И, возможно, эту часть идентичности города имело бы смысл пересмотреть. Второй момент — это мощь города и его отношения с воздухом. Почему я говорю воздух? Я говорю это в контексте того, что Владивосток — очень ветреный город. И когда находишься на центральной площади, то ветер может сдувать. Возможно, имеет смысл пересмотреть изменение микроклимата вокруг площади так, чтобы нахождение на площади стало более комфортным. Чтобы люди могли находиться на площади больше времени в связи с изменением её функциональности. И я со своей стороны смотрю на этот проект как на то, как интегрируется природа в городскую среду и то, как город под воздействием природы может выстоять и успешно развиваться», — поделился мнением Ван Дун, представляющий компанию Turenscape, одну из крупнейших компаний в Китае в области ландшафтной архитектуры.