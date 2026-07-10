Преображение центральной площади Владивостока обсудили на форуме Урбан Восток

Международный форум объединил представителей власти, строителей, девелоперов и застройщиков, архитекторов, креативные команды и многих других причастных к отрасли людей. На протяжении двух дней — 9 и 10 июля во Владивостоке проходили различные встречи, сессии и заседания, посвящённые развитию городских пространств сообразно пожеланиям самих горожан, с учётом даже самых мелких нюансов.
Такой форум проводится во Владивостоке в третий раз. На открытии форума были представлены творческие команды архитекторов со всего мира, которые в рамках конкурса занимаются разработкой концепций реконструкции центральной площади Владивостока и набережной бухты Золотой Рог.
«У нас было представление конкурсантов — это участники большого закрытого конкурса, который правительству Приморского края, администрации города Владивостока помогает организовать Сбер. Это четыре крупных консорциума, которые будут разрабатывать для нас большую территорию, связанную с центральной площадью города Владивостока. Все ребята были представлены — из Китая, из Японии, из Нидерландов, несколько российских команд. Очень, на мой взгляд, интересные проекты, которые ребята реализовывали на разных площадках. Нам так повезло, что благодаря решению Германа Оскаровича к нам приехали, наверное, одни из лучших архитекторов нашей страны для участия в таком значимом и важном для нас конкурсе», — отметил Константин Шестаков, глава Владивостока.
Конкурс организован правительством Приморского края и администрацией Владивостока при поддержке Сбера. Оператором конкурса выступает компания CM International. Архитекторы поделились собственным опытом, наработанным в том числе и в других странах. Наработки могут быть применены и в столице Приморья.
«Поработать во Владивостоке — большая радость для нас. Это уникальный город, аналогов которому нет в мире. Поработать с ним — привилегия для архитектора. И для такой задачи нужны особые инструменты. Наш международный конкурс позволяет собрать лучшие компетенции, разные взгляды на мир и разные подходы к проектированию», — уверен Роман Ковалёв, директор компании CM International.
Участники конкурса поделились своим видением пространств Владивостока. Так, некоторые уверены, что природная стихия — неотъемлемая составляющая столицы Приморья. Это город, в котором сходится воедино сразу несколько стихий — вода, воздух и земля. И при разработке концепций для преображения центральной площади и набережной необходимо всё это учитывать.
«На центральной площади нет прямого доступа к морю. И, возможно, эту часть идентичности города имело бы смысл пересмотреть. Второй момент — это мощь города и его отношения с воздухом. Почему я говорю воздух? Я говорю это в контексте того, что Владивосток — очень ветреный город. И когда находишься на центральной площади, то ветер может сдувать. Возможно, имеет смысл пересмотреть изменение микроклимата вокруг площади так, чтобы нахождение на площади стало более комфортным. Чтобы люди могли находиться на площади больше времени в связи с изменением её функциональности. И я со своей стороны смотрю на этот проект как на то, как интегрируется природа в городскую среду и то, как город под воздействием природы может выстоять и успешно развиваться», — поделился мнением Ван Дун, представляющий компанию Turenscape, одну из крупнейших компаний в Китае в области ландшафтной архитектуры.
Конкурс проходит в закрытом формате и участники при всём желании не смогут поделиться подробностями своих проектов. Однако общие цели у столь масштабного проекта имеются, их озвучили в правительстве региона.
«Условием решения данной задачи мы ставили то, чтобы это был реализуемый проект. Иногда мы сталкиваемся с фантастическими проектами общественных пространств. Это, конечно, красиво, это создаёт определённую мечту. Но нам хотелось, чтобы наши дети смогли увидеть результат нашего труда. Поэтому для нас очень важно найти решение, которое поразит всех и сможет привлечь финансирование. Чтобы мы все вместе поверили в эту мечту, и могли её реализовать», — подчеркнул главный архитектор региона, Антон Глушков, министр архитектуры и градостроительной политики Приморского края.
Министр также напомнил, какие изменения претерпевала территория центральной площади Владивостока. Ранее на ней располагались и торговые ряды, и военные объекты, был сад, и даже цирк. Сейчас архитекторам предстоит предложить концепции преображения территории, которые превратят её в современное общественное пространство, которое соединит город с морем.
Известно, что в зону реновации попадают также Набережная Цесаревича, и площадь Морского вокзала. На сегодняшний день сформировано четыре консорциума — 12 команд, по три команды в каждом консорциуме. В каждом из них находится российский проектировщик, который разбирается в особенностях российского проектирования.
Над преображением сердца Владивостока в рамках конкурса задумались специалисты из Китая, Японии, Швейцарии, Нидерландов, Индии и России. Закрытый конкурс стартовал в июне и продлится 3 месяца. Его промежуточные итоги будут представлены в сентябре текущего года в ходе Восточного экономического форума.