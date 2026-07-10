Росавиация не увидела оснований для дополнительных проверок SSJ-100

Росавиация не нашла оснований для дополнительных проверок самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) из-за нескольких инцидентов, которые произошли с воздушными судами этой модели в последние недели. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.