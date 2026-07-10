СКИФ под Новосибирском успешно прошёл проверку Ростехнадзора

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Кольцово получил заключение о соответствии всем установленным параметрам и требованиям. Об успешном прохождении проверки Ростехнадзора сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По итогам комплексной выездной проверки специалисты подтвердили полную строительную готовность зданий и сооружений СКИФа.
«На данный момент СКИФ полностью укомплектован оборудованием в количестве более 60 тысяч единиц», — сообщил Травников.
СКИФ — крупный научный проект класса «мегасайенс». Он построен в новосибирском наукограде Кольцово и включает 34 здания и сооружения. Основой комплекса станет синхротрон поколения 4+, который позволит проводить исследования с помощью рентгеновского излучения.
Возможности нового центра планируют использовать в разных направлениях науки и промышленности. Среди них химия, физика, материаловедение, биология, геология и гуманитарные исследования. Также СКИФ должен помогать в решении задач инновационных и промышленных предприятий.
Для Новосибирской области этот объект считается одним из самых масштабных федеральных научных проектов последних лет.