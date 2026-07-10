Нижегородцам рассказали, как избежать штрафа за перевозку топлива

Автоюрист Андрей Полозов (Нижегородское отделение Ассоциации юристов России) напомнил правила перевозки бензина по ДОПОГ: в легковом авто можно везти до 240 литров, при этом объём одной канистры — не более 60 литров. Тара должна быть герметичной (сталь, алюминий или пластик) с маркировкой UN, Fuel, Petrol, Gasoline либо GAS; размещать канистры нужно в багажнике, надёжно закрепив.