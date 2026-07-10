Нижегородцам рассказали, как избежать штрафа за перевозку топлива

Жителей Нижегородской области предупредили о правилах перевозки и хранения бензина. Об этом сообщили в НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на автоюриста Андрея Полозова.
В Нижегородской области действуют ограничения на АЗС: заправка — по схеме «чёт‑нечёт» (по первой цифре госномера), лимит — не более 40 литров за раз, на многих станциях ограничена продажа топлива в канистры.
Автоюрист Андрей Полозов (Нижегородское отделение Ассоциации юристов России) напомнил правила перевозки бензина по ДОПОГ: в легковом авто можно везти до 240 литров, при этом объём одной канистры — не более 60 литров. Тара должна быть герметичной (сталь, алюминий или пластик) с маркировкой UN, Fuel, Petrol, Gasoline либо GAS; размещать канистры нужно в багажнике, надёжно закрепив.
За нарушение правил перевозки грозит штраф 2−2,5 тысячи рублей либо лишение прав на 4−6 месяцев (ст. 12.21.2 КоАП РФ). Хранить бензин в жилых помещениях, гаражах, подвалах и паркингах нельзя: допустимы только открытые площадки, навесы или отдельные хозпостройки с соблюдением норм пожарной безопасности. За нарушение — штраф 5−15 тысяч рублей (ст. 20.4 КоАП РФ).
Эксперт также предостерег от перепродажи топлива: без регистрации предпринимательской деятельности это грозит ответственностью по ст. 14.1 КоАП РФ, а при крупных объёмах — уголовным преследованием по ст. 171 УК РФ.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области волонтеры будут помогать водителям на АЗС.