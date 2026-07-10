В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость квадратного метра

Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Оно определяет среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал нынешнего года. Теперь она составляет 137 тысяч 771 рубль.