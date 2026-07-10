В Тогучинском районе идет ремонт моста через реку Изылы

До конца 2026 года восстановят опоры и балки, обновят гидроизоляцию и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. На время ремонта движение организовано в реверсивном режиме. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».