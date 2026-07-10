В Тогучинском районе идет ремонт моста через реку Изылы

В Тогучинском районе Новосибирской области продолжается ремонт 48-летнего моста через реку Изылы на дороге «15 км а/д “К-38” — Вассино — Дергоусово». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства транспорта.
Сейчас специалисты трудятся на правой стороне сооружения: демонтируют дорожную одежду, продолжают устройство лежней и шкафных стенок. Левая часть моста уже отремонтирована.
До конца 2026 года восстановят опоры и балки, обновят гидроизоляцию и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. На время ремонта движение организовано в реверсивном режиме. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».