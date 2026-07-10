В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС

Заправиться можно по следующим адресам:
- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95, ДТ Ultra)
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95, ДТ Ultra)
- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95, ДТ Ultra)
- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95, ДТ Ultra)
- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95, ДТ Ultra)
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95, ДТ Ultra)
- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)
Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.
9 июля сообщалось, что в Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
8 июля Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.