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В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:00 на семи заправках «Атан» в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Заправиться можно по следующим адресам:

  • АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)

Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.

9 июля сообщалось, что в Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

8 июля Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

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