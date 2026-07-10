Этим летом работу нашли уже более 8,5 тысячи подростков Красноярского края

Во многих муниципалитетах подростки участвуют и в общественно полезных проектах. Так, в Сосновоборске школьники освоили плетение маскировочных сетей для участников специальной военной операции и присоединились к акции «Сад памяти». В Бирилюсском муниципальном округе они ухаживают за клумбами, поддерживают порядок в парке на берегу Чулыма и помогают в пришкольных лагерях. Традиционно летом подростки также приводят в порядок памятники, высаживают цветы и помогают ветеранам и семьям участников СВО.