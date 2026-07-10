Этим летом работу нашли уже более 8,5 тысячи подростков Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала июня в регионе более 8,5 тысячи школьников получили первый трудовой опыт благодаря акции «Трудовое лето». Подростки работают в разных сферах — помогают благоустраивать города и села, участвуют в волонтерских проектах, осваивают производственные специальности и ухаживают за общественными территориями.
Как сообщили в агентстве труда и занятости населения края, приоритет при трудоустройстве отдают детям участников СВО, а также подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Для многих участников акции это первое официальное место работы, поэтому запись о трудоустройстве впервые появляется в их трудовой книжке.
За работу подростки получают зарплату от работодателей, а также дополнительную материальную поддержку от службы занятости в рамках государственной программы «Содействие занятости населения». В зависимости от территории с учетом районного коэффициента размер такой выплаты превышает 6 тысяч рублей. В среднем школьники зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц.
Помимо работы, для участников акции организовали профориентационные мероприятия. Ребята посещают предприятия, знакомятся с представителями разных профессий, проходят тестирование и участвуют в деловых играх, которые помогают определиться с будущей специальностью.
Во многих муниципалитетах подростки участвуют и в общественно полезных проектах. Так, в Сосновоборске школьники освоили плетение маскировочных сетей для участников специальной военной операции и присоединились к акции «Сад памяти». В Бирилюсском муниципальном округе они ухаживают за клумбами, поддерживают порядок в парке на берегу Чулыма и помогают в пришкольных лагерях. Традиционно летом подростки также приводят в порядок памятники, высаживают цветы и помогают ветеранам и семьям участников СВО.
«Акция “Трудовое лето”- это не только про заработок. Это шанс научиться ответственно относиться к делу, попробовать себя в волонтёрстве, увидеть, какие профессии востребованы у нас в крае, и подумать, кем хочется стать в будущем», — пояснил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Акция проходит в рамках национального проекта «Кадры». В агентстве напоминают, что временно трудоустроиться подростки могут не только летом — служба занятости помогает найти работу в течение всего года с учетом требований безопасности и возраста школьников.