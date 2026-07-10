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SuperJob: в российском IT-секторе число вакансий сократилось на 21%

В России айтишникам стало сложнее искать работу.

Источник: Комсомольская правда

В январе-июне количество вакансий в российском IT-секторе снизилось на 21%, а число резюме выросло на 21%. Об этом со ссылкой на данные SuperJob пишет «Коммерсантъ».

На рынке труда прирост резюме составил 33%, но айтишникам стало сложнее найти работу из-за конкуренции. Компании сокращают рабочие места, используя внутренние ресурсы и искусственный интеллект.

Зарплаты в IT-сфере выросли на 3,9% за год, что ниже официальной инфляции. Только высококвалифицированные специалисты получают больше, а конкуренция среди начинающих растет из-за сокращения вакансий для новичков, по данным SuperJob.

Ранее KP.RU перечислил профессии с самой высокой зарплатой в РФ. Нужно отметить, что айтишники еще держат планку, они также есть в этом списке, но уже не на лидирующих позициях.