Центробанк с 10 июля запускает в обращение обновленную 100-рублевую купюру

Банк России с 10 июля запускает в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что обновленная купюра станет частью плановой работы по совершенствованию наличного денежного обращения. Новая 100-рублевая банкнота будет поступать в оборот поэтапно, по мере ее выдачи через банки и банкоматы.
Ранее руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что российские банки готовы к широкому использованию цифрового рубля. Как она уточнила, регулятор хочет, чтобы новый финансовый инструмент был востребован участниками рынка.
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