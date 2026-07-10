Названа ошибка россиян при покупке долларов

Российские граждане часто совершают ошибку, приобретая доллары в моменты их максимальной стоимости, поддаваясь панике на рынке. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестстратег Александр Бахтин.
По словам эксперта, покупка наличной валюты без практической цели сейчас выглядит спорным решением. Банки нередко отказываются принимать купюры обратно из-за малейших потертостей или отметин.
Бахтин считает, что даже через пять лет доллар не исчезнет из сбережений россиян, но прежнего безусловного доверия к нему уже не будет.
Тем временем банки ожидают постепенное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ с уменьшением ставки на 0,5 пункта после каждого заседания до 12% к концу года. Как передает aif.ru, согласно таким прогнозам, курс рубля останется стабильным, средний курс к доллару — 81 рубль.
Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей, евро — 88 рублей, юаня — 11,3 рубля на следующей неделе. Как сообщается «Царьградом», специалист отметил, что валюты завершают июльские коррекции после роста в июне, и спрос на них остается высоким из-за минимальных продаж Центробанка РФ.