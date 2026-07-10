Воронежцам рассказали, как в режиме онлайн узнать о наличии бензина на АЗС

Так, Сбер совместно с 2ГИС запустил сервис поиска АЗС с высокой вероятностью наличия горючего. Он доступен в веб-версии и приложении банка в разделе «Для жизни». Данные обновляются автоматически на основе обезличенных платёжных сведений и охватывают свыше 23 тысяч автозаправочных станций по всей стране.