Воронежцам рассказали, как в режиме онлайн узнать о наличии бензина на АЗС

В Воронежской области начали работу цифровые сервисы, которые показывают наличие топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг, 9 июля.
Так, Сбер совместно с 2ГИС запустил сервис поиска АЗС с высокой вероятностью наличия горючего. Он доступен в веб-версии и приложении банка в разделе «Для жизни». Данные обновляются автоматически на основе обезличенных платёжных сведений и охватывают свыше 23 тысяч автозаправочных станций по всей стране.
Также «Яндекс. Картах» появился специальный режим «Есть топливо». В приложении отображаются АЗС, где водители успешно заправились в течение последнего часа. Для повышения точности карты автомобилисты также могут сообщать о текущей ситуации на заправках, отмечая данные на местах.
Аналогичные сервисы заработали и у других компаний.
Власти отметили, что ситуация с обеспечением топливом в регионе остаётся на постоянном контроле. По итогам мониторинга к вечеру 9 июля, в Воронежской области сохраняется напряжённая ситуация с наличием популярных марок бензина. Доступность отдельных видов топлива на конкретных станциях меняется в течение суток по мере поступления новых партий.
«По информации крупнейших операторов АЗС, основные сложности связаны с высоким спросом и логистикой. Большинство компаний ожидают новые поставки в ближайшие дни», — уточнили в облправительстве.
Для более равномерного распределения ресурсов на большинстве АЗС продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива и запрет на его продажу в канистры.
Жителей региона призывают сохранять спокойствие и пользоваться актуальными цифровыми сервисами для выбора АЗС.