204 000 рублей в месяц составляет зарплата мечты у нижегородцев

Средний размер «зарплаты мечты» у жителей Нижнего Новгорода составил 204 857 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса более 10 тысяч россиян, проведенного крупным онлайн-сервисом для продажи товаров и услуг.
Согласно исследованию, 26% работающих нижегородцев хотели бы зарабатывать более 300 тысяч рублей в месяц, а еще 22% назвали желаемым доход от 100 до 150 тысяч рублей. При этом треть опрошенных готовы сменить сферу деятельности или переехать ради заработка, который будет превышать нынешний как минимум в три раза. Еще 24% считают привлекательным увеличение дохода в 1,5−2 раза.
Дополнительный доход жители Нижнего Новгорода в первую очередь направили бы на создание финансовой подушки безопасности — такой вариант выбрали 25% респондентов. Еще 22% потратили бы деньги на отпуск и путешествия, 18% — на повседневные расходы и повышение уровня жизни, а 16% — на ремонт жилья.
Ранее сообщалось, что на финансовую подушку откладывают деньги 36% опрошенных нижегородцев.