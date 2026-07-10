204 000 рублей в месяц составляет зарплата мечты у нижегородцев

Согласно исследованию, 26% работающих нижегородцев хотели бы зарабатывать более 300 тысяч рублей в месяц, а еще 22% назвали желаемым доход от 100 до 150 тысяч рублей. При этом треть опрошенных готовы сменить сферу деятельности или переехать ради заработка, который будет превышать нынешний как минимум в три раза. Еще 24% считают привлекательным увеличение дохода в 1,5−2 раза.