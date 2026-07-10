Лимит 40 литров и QR-коды вводят на АЗС Нижегородской области

Кроме того, в регионе определят пилотную территорию, где протестируют механизм отпуска бензина по QR-кодам. Предполагается, что такая система позволит справедливо распределять топливо в условиях дефицита и гарантировать автомобилистам возможность заправиться в установленный срок на конкретных АЗС. После испытаний ее могут распространить на всю Нижегородскую область.