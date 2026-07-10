Прокурор не дал белоруске заплатить 1600 рублей за консультацию по кредиту

В Витебске прокуратура вмешалась, когда белоруске нужно было заплатить 1600 белорусских рублей за консультацию по невыгодному кредиту. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Витебской области.
Витебчанка обратилась в прокуратуру, жалуясь на необоснованно высокую сумму, которую ей предъявила к оплате коммерческая организация за оказанные услуги. Было установлено, что женщина хотела взять на потребительские нужды кредит 10 тысяч рублей. Чтобы займ оказался на наиболее выгодных условиях, она заключила онлайн-договор с организацией на консультационные услуги в сфере кредитования. Но стоимость их услуг превысила 1600 рублей. Заплатить эту сумму белоруска должна была в течение трех дней после подписания акта сдачи-приемки услуг, в противном случае ей нужно было еще заплатить пеню 5% от стоимости услуг за каждый день просрочки.
При этом коммерческая организация порекомендовала витебчанке для получения кредита обратиться в два банка. Но необоснованно при этом ей не рекомендовали другие банки, которые предоставляют кредит по наиболее выгодным условиям. Кроме того, итоговая сумма полученного кредита оказалась меньше указанной в заявке.
— Некачественно оказанная услуга повлекла получение женщиной кредита на невыгодных для нее условиях, — подчеркнули в прокуратуре.
Так как заявительница является одинокой матерью и не имеет возможности в полной мере самостоятельно защищать свои права, прокурор Витебска обратился в суд с исковым заявлением.
Суд удовлетворил иск. И в связи с расторжением договора организация не имеет больше права требовать от клиента оплату за некачественно оказанную слугу. Исполнительное производство в отношении женщины прекратили.
Напомним, в Беларуси потребитель может расторгнуть договор о выполнении работы или оказании услуги и потребовать вернуть уплаченную за выполненную работу сумму, если обнаружены существенные недостатки в работе или были отступления от условий договора, которые ухудшили результат (ч.1 п. 3 ст. 31 закона Беларуси о защите прав потребителей).
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