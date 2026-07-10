Прокурор не дал белоруске заплатить 1600 рублей за консультацию по кредиту

Витебчанка обратилась в прокуратуру, жалуясь на необоснованно высокую сумму, которую ей предъявила к оплате коммерческая организация за оказанные услуги. Было установлено, что женщина хотела взять на потребительские нужды кредит 10 тысяч рублей. Чтобы займ оказался на наиболее выгодных условиях, она заключила онлайн-договор с организацией на консультационные услуги в сфере кредитования. Но стоимость их услуг превысила 1600 рублей. Заплатить эту сумму белоруска должна была в течение трех дней после подписания акта сдачи-приемки услуг, в противном случае ей нужно было еще заплатить пеню 5% от стоимости услуг за каждый день просрочки.