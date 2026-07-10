Новое производство электротранспорта планируется запустить в ОЭЗ «Кулибин»

Запуск высокотехнологичного производства электротранспорта планируется белорусско-российским ООО СП «Нижэкотранс» на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.
Предприятие было создано в конце 2022 года. В 2026 году завод полностью завершит контракт по обновлению подвижного состава в Нижнем Новгороде: выпустит 170 трамваев (в том числе 26 трехсекционные) и 62 электробуса. Ранее был выполнен заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара.
На территории ОЭЗ «Кулибин» будет создано высокотехнологичное и роботизированное производство. Сейчас ведется разработка линейки гибридного и электрического пассажирского транспорта.
Напомним, что ООО СП «Нижэкотранс» является «дочкой» Корпорации развития Нижегородской области.
«В связи с сокращением объема заказов на существующую продукцию планируется перезапуск “Нижэкотранса”. Приобретение арендуемого помещения в Ворсме и его реконструкция признаны нецелесообразными. К сожалению, будет проведена оптимизация численности штата предприятия», — рассказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
По его словам, высвобождаемых сотрудников будут трудоустраивать на другие предприятия региона. Ситуация находится на контроле министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.
«Каждый сотрудник, которого коснется оптимизация, получит персональное сопровождение, — добавил министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин. — Опыт этих специалистов востребован. В Нижегородском кадровом центре “Работа России” сформированы списки альтернативных рабочих мест на смежных предприятиях. Кадровый центр при необходимости подберет программу профпереобучения в рамках нацпроекта “Кадры”».