Новое производство электротранспорта планируется запустить в ОЭЗ «Кулибин»

Предприятие было создано в конце 2022 года. В 2026 году завод полностью завершит контракт по обновлению подвижного состава в Нижнем Новгороде: выпустит 170 трамваев (в том числе 26 трехсекционные) и 62 электробуса. Ранее был выполнен заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара.