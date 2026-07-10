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Жительница Саяногорска перевела мошенникам почти 8 миллионов рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяногорске 40-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла 7,8 млн рублей. Аферисты убедили ее, что она помогает правоохранителям расследовать уголовное дело.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяногорске 40-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла 7,8 млн рублей. Аферисты убедили ее, что она помогает правоохранителям расследовать уголовное дело.

Как рассказали в полиции, сначала женщине позвонил якобы сотрудник городской администрации и пригласил на церемонию награждения родственников участников СВО. Во время разговора он попросил назвать паспортные данные и ИНН.

Затем с ней связались лжесотрудники Центробанка, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Они заявили, что ее персональные данные попали к мошенникам, и убедили никому не рассказывать о происходящем, а также выполнять все их указания.

За две недели женщина сняла со счета 6 млн рублей и передала их курьеру якобы для проверки. После этого по указанию мошенников она продала новый автомобиль по заниженной цене и перевела еще 1,8 млн рублей на указанные счета.

Лишь позже она рассказала матери, что участвует в «секретном расследовании» мошенничества. Та поняла, что дочь обманули, и обратилась в полицию, сообщает газета «Хакасия».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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