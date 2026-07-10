МИНСК, 11 июл — Sputnik. Сделку с квартирой впервые удостоверили в Могилеве по видеосвязи, сообщили в пресс-службе комитета по имуществу Беларуси.
Так, в Могилевском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру впервые была проведена процедура удостоверения договора купли-продажи квартиры по видеосвязи.
«Стороны сделки находились в разных городах, но смогли оформить документы без личного визита в один офис. Они обратились к ближайшим регистраторам по месту своего нахождения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сделка была проведена синхронно с участием двух регистраторов — из Могилевского и Минского областных агентств.
В профильном комитете рассказали, что подобные сделки уже проводились в Беларуси. Договор купли-продажи квартиры в Витебске также был оформлен онлайн в феврале этого года. Сделку пришлось провести дистанционно, так как продавец находился в Витебске, а покупатель — в Минске. Стороны подписали документ на планшете, а регистраторы подтвердили его электронными подписями.
«Этот формат максимально ориентирован на граждан: сокращение временных и финансовых затрат, отсутствие необходимости личного присутствия в одном месте», — отметили в комитете по имуществу.