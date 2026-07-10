Сделку с квартирой впервые удостоверили в Могилеве по видеосвязи

В профильном комитете рассказали, что подобные сделки уже проводились в Беларуси. Договор купли-продажи квартиры в Витебске также был оформлен онлайн в феврале этого года. Сделку пришлось провести дистанционно, так как продавец находился в Витебске, а покупатель — в Минске. Стороны подписали документ на планшете, а регистраторы подтвердили его электронными подписями.