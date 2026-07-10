Школьники начали занимать очереди на АЗС в Нижегородской области

В очередях на автозаправочных станциях Нижегородской области всё чаще замечают школьников. Особый резонанс получило видео с АЗС «Лукойл» на улице Голубева: на кадрах шкльники сидят в очереди. Об этом сообщили в МАХ-канале «Нижний Новгород Без Цензуры».
Люди в соцсетях переживают: долгое пребывание детей на жаре небезопасно, и остаётся только надеяться, что ребята там по собственной воле, а не по просьбе родителей.
Дефицит топлива в регионе привёл к жёстким ограничениям: с 9 июля действует схема «чёт‑нечёт» по первой цифре госномера, лимит на одну заправку — 40 литров, на ряде станций ограничена продажа бензина в канистры. Из‑за этого очереди растягиваются на часы — и семьи порой вынуждены брать с собой несовершеннолетних.
Проблема отражается и на смежных сферах: в министерстве образования прорабатывают логистику перевозки детей в лагеря, чтобы автобусы не остались без топлива. Директорам учреждений, где нет организованного трансфера, рекомендовали напомнить родителям о безопасном подвозе ребят — на фоне кадров со школьниками в очередях этот акцент выглядит особенно важным.
Для стабилизации ситуации готовят интерактивную карту с данными об остатках топлива на АЗС, а также наращивают поставки горючего в регион. При этом эксперты напоминают: перевозить бензин можно только по правилам ДОПОГ (не более 240 литров в легковом авто, в таре до 60 литров с нужной маркировкой), иначе грозят штрафы или лишение прав.