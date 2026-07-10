Школьники начали занимать очереди на АЗС в Нижегородской области

Для стабилизации ситуации готовят интерактивную карту с данными об остатках топлива на АЗС, а также наращивают поставки горючего в регион. При этом эксперты напоминают: перевозить бензин можно только по правилам ДОПОГ (не более 240 литров в легковом авто, в таре до 60 литров с нужной маркировкой), иначе грозят штрафы или лишение прав.