Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова подарили Алматы новый сквер за 900 млн тенге и создают Центр устойчивого развития для школьников

Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова стали авторами более 10 республиканских программ помощи и дополнительно выделили из собственных средств более 180 миллионов тенге на благотворительные проекты. В сентябре 2026 года на базе Shoqan school будет открыт Центр устойчивого развития, который станет новым этапом развития системной программы благотворительности и экологического воспитания детей.