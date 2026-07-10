Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова подарили Алматы новый сквер за 900 млн тенге и создают Центр устойчивого развития для школьников

Дополнительно меценаты вложили более 300 млн тенге, и на участке был организован сквер, который открыт для посещения жителей города. На участке 0,25 гектара высажены деревья, цветы и кустарники, установлены лавочки и проведено освещение, организован бесперебойный полив.
На сегодняшний день содержание сквера, включая обслуживание его инфраструктуры, полностью финансируется Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой за счет собственных средств. Строительство сквера — это часть системной программы благотворительности, которую Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова ведут около 25 лет.
В 2002 году супруги основали частный благотворительный фонд «Саби», одну из первых благотворительных организаций в Казахстане. За время работы «Саби» построил в регионах Казахстана школы, детские дома, центры детской экстренной хирургии, спортивные инклюзивные площадки, открыл бесплатные Центры робототехники. Тысячи людей получили адресную помощь, а более 80 казахстанских предпринимателей получили безвозмездные гранты на развитие бизнеса.
Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова стали авторами более 10 республиканских программ помощи и дополнительно выделили из собственных средств более 180 миллионов тенге на благотворительные проекты. В сентябре 2026 года на базе Shoqan school будет открыт Центр устойчивого развития, который станет новым этапом развития системной программы благотворительности и экологического воспитания детей.
«С момента основания фонда “Саби” нашими приоритетными направлениями остаются образование, медицина и экология. Во всех наших инициативах мы стараемся смотреть глубже — исследовать и реализовывать проекты, которые внесут системные качественные изменения в жизнь нашего города и нашей страны», — уверена Асель Тасмагамбетова, эколог, основатель Shoqan school и частного благотворительного фонда «Саби».
На протяжении 4 лет на базе Shoqan school для учеников с 3 по 11 класс проводится международный конкурс юных ученых Shoqan Ecology. Асель Тасмагамбетова была воодушевлена научным потенциалом казахстанских школьников. Когда задумывали Центр устойчивого развития, решили, что он станет кузницей казахстанских ученых, экологов и инженеров, экспериментальной площадкой для реализации смелых идей на благо Казахстана.
В Центре устойчивого развития дети будут обучаться основам инженерного дела, экологии, агротехнологий и современным технологиям. Программа включает проектирование зеленых городских пространств, изучение альтернативных источников энергии, практические занятия по выращиванию деревьев и растений для озеленения города, подготовку исследовательских проектов для участия в форуме Shoqan Ecology и других научных конкурсах.