Бензин в Новороссийске 10 июля: АИ-100 исчез, АИ-95 и АИ-92 остались на 4 АЗС

По данным администрации, АИ-100 в городе отсутствует полностью. АИ-95 доступен только на 4 АЗС, как и АИ-92. Дизельное топливо есть на 17 заправках.
Часть станций работает с особыми условиями. На некоторых АЗС бензин отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, а жителей просят воздержаться от посещения таких точек. Еще 11 АЗС временно не отпускают топливо.
Власти также сообщили, что для обеспечения сельхозтоваропроизводителей топливом принято отдельное решение по отпуску топлива в сельских пригородах.