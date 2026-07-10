Бензин в Новороссийске 10 июля: АИ-100 исчез, АИ-95 и АИ-92 остались на 4 АЗС

В Новороссийске 10 июля сохраняется напряженная ситуация с топливом. По состоянию на 09:00 в городе топливо отпускают 20 автозаправочных станций, при этом на всех АЗС действуют ограничения: бензин и дизель можно заливать только в топливные баки и в пределах лимитов, установленных собственниками.