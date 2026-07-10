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Бензин в Новороссийске 10 июля: АИ-100 исчез, АИ-95 и АИ-92 остались на 4 АЗС

В Новороссийске 10 июля сохраняется напряженная ситуация с топливом. По состоянию на 09:00 в городе топливо отпускают 20 автозаправочных станций, при этом на всех АЗС действуют ограничения: бензин и дизель можно заливать только в топливные баки и в пределах лимитов, установленных собственниками.

По данным администрации, АИ-100 в городе отсутствует полностью. АИ-95 доступен только на 4 АЗС, как и АИ-92. Дизельное топливо есть на 17 заправках.

Часть станций работает с особыми условиями. На некоторых АЗС бензин отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, а жителей просят воздержаться от посещения таких точек. Еще 11 АЗС временно не отпускают топливо.

Власти также сообщили, что для обеспечения сельхозтоваропроизводителей топливом принято отдельное решение по отпуску топлива в сельских пригородах.