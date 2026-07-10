НДФЛ до 15 июля: кто из волгоградцев должен платить и как удобнее это сделать

Самый быстрый способ — воспользоваться онлайн‑сервисами ФНС. Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или его мобильную версию «Налоги ФЛ» можно оплатить налог буквально в пару кликов — там же отображается сумма к уплате (во вкладке «Предстоящие платежи»). Также подойдёт сервис «Уплата налогов и пошлин» — он позволяет внести средства за себя или даже за другое лицо, например, за несовершеннолетнего ребёнка.