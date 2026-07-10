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Суд обязал признать полную вину работодателя в несчастном случае в Павлодаре

Павлодар. 10 июля. КазТАГ — Суд обязал признать полную вину работодателя в несчастном случае с сотрудником предприятия в Павлодаре, передает КазТАГ.

Источник: Freepik

«Рассмотрено административное дело по иску работника к департаменту комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области об оспаривании результатов специального расследования несчастного случая на производстве. Установлено, что при выполнении работ на железной дороге в результате попадания осколка металла в глаз работник получил тяжелую производственную травму, впоследствии ему была установлена инвалидность III группы», — сообщили в специализированном межрайонном административном суде Павлодарской области в пятницу.

Специальное расследование определило смешанную ответственность и возложило 70% вины на работодателя и 30% — на самого работника, указав на грубую неосторожность последнего.

Установлено, что доказательства получения работником защитных очков отсутствуют. Также не представлены допустимые доказательства ознакомления работника с инструкциями по безопасности труда и соответствующим приказом.

Суд пришел к выводу, что работодатель не обеспечил надлежащие условия охраны труда: отсутствовал контроль за использованием средств индивидуальной защиты, не были определены безопасный порядок выполнения работ и распределение обязанностей между работниками, а также не был обеспечен надлежащий производственный контроль.

Суд признал незаконным акт специального расследования в части вывода о грубой неосторожности работника и применения смешанной ответственности.

На департамент Комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области возложена обязанность внести изменения в акт, установив степень вины работодателя в размере 100%, а работника — 0%.

Решение вступило в законную силу.