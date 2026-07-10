Суд обязал признать полную вину работодателя в несчастном случае в Павлодаре

«Рассмотрено административное дело по иску работника к департаменту комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области об оспаривании результатов специального расследования несчастного случая на производстве. Установлено, что при выполнении работ на железной дороге в результате попадания осколка металла в глаз работник получил тяжелую производственную травму, впоследствии ему была установлена инвалидность III группы», — сообщили в специализированном межрайонном административном суде Павлодарской области в пятницу.