Суд обязал признать полную вину работодателя в несчастном случае в Павлодаре

«Рассмотрено административное дело по иску работника к департаменту комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области об оспаривании результатов специального расследования несчастного случая на производстве. Установлено, что при выполнении работ на железной дороге в результате попадания осколка металла в глаз работник получил тяжелую производственную травму, впоследствии ему была установлена инвалидность III группы», — сообщили в специализированном межрайонном административном суде Павлодарской области в пятницу.
Специальное расследование определило смешанную ответственность и возложило 70% вины на работодателя и 30% — на самого работника, указав на грубую неосторожность последнего.
Установлено, что доказательства получения работником защитных очков отсутствуют. Также не представлены допустимые доказательства ознакомления работника с инструкциями по безопасности труда и соответствующим приказом.
Суд пришел к выводу, что работодатель не обеспечил надлежащие условия охраны труда: отсутствовал контроль за использованием средств индивидуальной защиты, не были определены безопасный порядок выполнения работ и распределение обязанностей между работниками, а также не был обеспечен надлежащий производственный контроль.
Суд признал незаконным акт специального расследования в части вывода о грубой неосторожности работника и применения смешанной ответственности.
На департамент Комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области возложена обязанность внести изменения в акт, установив степень вины работодателя в размере 100%, а работника — 0%.
Решение вступило в законную силу.