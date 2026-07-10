Доллар снова дешевеет: тенге удивляет рынок

При этом рынок показывает неожиданную устойчивость, даже несмотря на снижение цен на нефть, передает DKNews.kz.
Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг американская валюта закрылась на отметке 467,27 тенге. Таким образом, тенге продолжает подтверждать тренд на укрепление.
Почему это важно.
Еще несколько недель назад аналитики ожидали совсем другой сценарий.
Обычно тенге чувствительно реагирует на падение нефтяных цен. Однако сейчас национальная валюта демонстрирует обратную картину — доллар дешевеет даже на фоне снижения стоимости нефти.
Именно поэтому происходящее на валютном рынке привлекает внимание инвесторов и бизнеса.
Что происходит с нефтью.
Стоимость нефти марки Brent снизилась до 76,46 доллара за баррель.
Причиной стала временная пауза в конфликте на Ближнем Востоке. После прекращения огня участники рынка стали спокойнее оценивать риски, что привело к локальной коррекции нефтяных котировок.
Несмотря на это, тенге пока сохраняет уверенные позиции.
Рынки остаются осторожными.
Эксперты отмечают, что отношение инвесторов к рисковым активам остается сдержанным.
Геополитическая ситуация по-прежнему остается одним из ключевых факторов неопределенности, поэтому участники рынка внимательно следят за новостями.
Пока же это не мешает казахстанской валюте удерживать преимущество перед долларом.
Что ждать в пятницу.
По оценкам аналитиков, существенных колебаний валютного рынка не ожидается.
«Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на пятницу следующие: доллар США проторгуется в пределах 463−470 тенге, евро — 530−540 тенге, рубль — 6,10−6,20 тенге, китайский юань — 68−69 тенге».
Что дальше.
Сохранится ли укрепление тенге, будет зависеть сразу от нескольких факторов: ситуации на нефтяном рынке, геополитики и спроса на иностранную валюту внутри страны.
Но уже сейчас можно говорить, что национальная валюта демонстрирует устойчивость, которую многие участники рынка еще недавно не ожидали увидеть. Если тенденция сохранится, доллар может надолго закрепиться ниже психологической отметки в 470 тенге.