В 12 регионах Казахстана снизились цены на социально значимые товары — Минторг

АСТАНА, 10 июл — Sputnik. За период с 24 июня по 1 июля индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 99,9%, сообщило Минторговли и интеграции Казахстана.
Специалисты отметили недельную дефляцию, цены снизились на семь видов товаров:
помидоры подешевели на 8,5%;
огурцы — на 8,3%;
яйца на 1,5%;
яблоки — на 1,1%;
свежая, охлажденная и мороженая рыба на 0,4%;
подсолнечное масло — на 0,2%;
кефир на 0,1%.
Индекс цен на рис, хлеб и молоко сохранился на уровне 100%.
«Небольшой рост цен зафиксирован по 21 товарной позиции. Капуста подорожала на 7,9%, лук и картофель на 1,9%, сахар на 1,6%. По остальным товарам рост составил менее 1%», — сообщил Минторг.
В региональном разрезе за неделю рост цен отмечен в четырех регионах, а именно:
в Акмолинской области — на 0,2%;
Атырауской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях — на 0,1%.
В Астане, Алматы, Карагандинской и Жамбылской областях индекс цен составил 100%.
«Снижение цен зарегистрировано в 12 регионах, в том числе в Кызылординской области на 0,9%, Актюбинской, Улытауской, Костанайской и Туркестанской областях на 0,3%, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях на 0,2%, а также в Шымкенте, Павлодарской, Абайской и Жетысуской областях на 0,1%», — отметили в ведомстве.
Также в министерстве сообщили, что продолжается работа по контролю за ценообразованием и обеспечению внутреннего рынка. С начала 2026 года проведено 581 заседание региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, вынесено 2 434 административных постановления за превышение предельной торговой надбавки, проанализировано более 26,5 тысяч товарных цепочек, по которым выявлено 3 816 рисков нарушений.
«Для насыщения рынка продолжаются поставки плодоовощной продукции. Через АО “КТЖ-Экспресс” на внутренний рынок поставлено около 28,9 тыс. тонн картофеля, 8,6 тыс. тонн моркови, 4,7 тыс. тонн лука и 0,2 тыс. тонн капусты. Действуют меморандумы по обеспечению стабильных цен на помидоры и огурцы, яйца, подсолнечное масло и говядину. С начала года также проведено более 3 980 сельскохозяйственных ярмарок по реализации продукции по ценам производителей», — отметили в Минторговли и интеграции Казахстана.