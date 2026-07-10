В 12 регионах Казахстана снизились цены на социально значимые товары — Минторг

«Для насыщения рынка продолжаются поставки плодоовощной продукции. Через АО “КТЖ-Экспресс” на внутренний рынок поставлено около 28,9 тыс. тонн картофеля, 8,6 тыс. тонн моркови, 4,7 тыс. тонн лука и 0,2 тыс. тонн капусты. Действуют меморандумы по обеспечению стабильных цен на помидоры и огурцы, яйца, подсолнечное масло и говядину. С начала года также проведено более 3 980 сельскохозяйственных ярмарок по реализации продукции по ценам производителей», — отметили в Минторговли и интеграции Казахстана.