Нижегородцам дали советы на случай поломки авто из‑за плохого бензина

На фоне напряжённой ситуации на топливном рынке риск столкнуться с некачественным бензином заметно вырос. Особенно велика вероятность приобрести суррогат на небольших, малоизвестных АЗС. При этом последствия могут проявиться не сразу: машина способна заглохнуть моментально, но нередко критический ущерб возникает спустя 100−500 км пробега.