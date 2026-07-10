Нижегородцам дали советы на случай поломки авто из‑за плохого бензина

Нижегородцам рассказали, что делать, если автомобиль сломался из‑за некачественного бензина. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
На фоне напряжённой ситуации на топливном рынке риск столкнуться с некачественным бензином заметно вырос. Особенно велика вероятность приобрести суррогат на небольших, малоизвестных АЗС. При этом последствия могут проявиться не сразу: машина способна заглохнуть моментально, но нередко критический ущерб возникает спустя 100−500 км пробега.
Особенно опасны случаи, когда октановое число топлива существенно занижено — например, вместо заявленных 95 единиц в бак попадает бензин с показателем 80. Из‑за постоянной детонации уже за несколько часов могут быть серьёзно повреждены ключевые узлы двигателя: разрушаются поршни, ломаются перегородки между поршневыми кольцами, прогорают клапаны.
Чтобы отстоять свои права и добиться компенсации, водителю важно действовать по чёткому алгоритму.
Важно обязательно сохранить кассовый чек либо скриншот транзакции из банковского приложения. Дополнительно сделать фото приборной панели: важно запечатлеть показания одометра и горящий индикатор неисправности двигателя.
Далее необходимо доставить автомобиль в сервисный центр, где специалисты проведут официальный отбор образцов. Бензин сливают в три сухие стеклянные ёмкости, которые затем опечатывают.
На пломбах должны стоять подписи владельца машины и представителей автосервиса. В акте осмотра обязательно фиксируют факт наличия посторонних примесей или несоответствующего состава топлива в баке. Одну ёмкость направляют на независимую экспертизу, вторую оставляют у автовладельца, третью сохраняют для возможного судебного процесса.
Получив экспертное заключение о том, что топливо не соответствует требованиям ГОСТа, необходимо подготовить письменную претензию в адрес юридического лица, которому принадлежит АЗС. В требованиях следует указать возмещение расходов на некачественный бензин, ремонт автомобиля, услуги эвакуатора и стоимость экспертизы.
Если АЗС отказывается удовлетворить претензию, следующий шаг — подача искового заявления. В судебном порядке можно взыскать не только фактические убытки, но и дополнительный штраф в размере 50% от суммы причинённого ущерба.
Ранее нижегородцам рассказали, когда закончится топливный кризис.