КСП продлила срок устранения нарушений в Борском Губернском колледже

По отдельным нарушениям были составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, материалы проверки направлены в прокуратуру Нижегородской области, региональное министерство образования, Законодательное собрание, губернатору, а также в УФАС и министерство финансов по вопросам, связанным с закупками. На выполнение оставшихся требований колледжу предоставлено время до конца 2026 года.