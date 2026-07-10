«Смысла в переводе на газ нет», заявил эксперт Мосеев автовладельцам

По словам эксперта, срок записи на установку ГБО составляет от месяца и больше. Стоимость оборудования выросла в 5−10 раз в Москве и в 3−5 раз в регионах. Установка требует обязательной легализации в ГИБДД, а при неправильной настройке есть риск серьезных поломок двигателя.