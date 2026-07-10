«Смысла в переводе на газ нет», заявил эксперт Мосеев автовладельцам

Волгоградским автовладельцам не стоит поддаваться ажиотажу и переводить машину на газ. Такое мнение высказал автоэксперт Олег Мосеев, комментируя ситуацию с газобаллонным оборудованием.
По словам эксперта, срок записи на установку ГБО составляет от месяца и больше. Стоимость оборудования выросла в 5−10 раз в Москве и в 3−5 раз в регионах. Установка требует обязательной легализации в ГИБДД, а при неправильной настройке есть риск серьезных поломок двигателя.
«Учитывая возросшую стоимость оборудования и увеличение срока ожидания работ, я не вижу смысла в переводе автомобиля с бензина на газ в настоящий момент», — подчеркнул Мосеев.
Ранее сообщалось, что российские автовладельцы, как и автолюбители в Волгограде, столкнулись с многомесячными очередями при переоборудовании машин на газ. Спрос на фоне проблем с традиционным топливом столкнулся с дефицитом установочных комплектов, очередь в сервисные центры выросла до трех месяцев.
Ранее сообщалось о фейках про топливо в Волгоградской области.