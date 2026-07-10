Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

Алгоритмы анализируют только те операции, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. При расчёте учитываются сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, позволяющие отличить заправку автомобиля от покупки кофе, товаров магазина или других услуг на территории АЗС.