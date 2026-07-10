Госэкспертиза одобрила проект логистического центра «Туполева» в Казани

Новые логистические центры — ключевая часть программы модернизации Казанского авиационного завода, которая позволит заводу выйти на серийное производство 20 самолетов Ту-214 в год к 2028 году. Всего на предприятии планируется построить три таких центра общей площадью около 90 тыс. кв. метров.