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Госэкспертиза одобрила проект логистического центра «Туполева» в Казани

«Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проект строительства логистического центра АО «Туполев» в Казани. Документ зарегистрирован 10 июля 2026 года и включен в реестр.

Объект возведут на улице Дементьева, 1. Застройщиком выступает АО «Туполев», технический заказчик — ООО «Авиафонд» (Нижний Новгород). Проектную документацию разработало ООО «Фортэкс» из Тюлячинского района Татарстана.

Новые логистические центры — ключевая часть программы модернизации Казанского авиационного завода, которая позволит заводу выйти на серийное производство 20 самолетов Ту-214 в год к 2028 году. Всего на предприятии планируется построить три таких центра общей площадью около 90 тыс. кв. метров.

Также госэкспертиза утвердила проекты центра механической обработки и корпуса агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214.