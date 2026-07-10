С 10 июля вводится новая 100-рублёвка

На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.