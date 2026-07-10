С 10 июля вводится новая 100-рублёвка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новую 100-рублёвую банкноту начали вводить в обращение в России.
ЦБ выпустил модернизированную купюру, посвящённую Центральному федеральному округу.
На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.
Об этом сообщил ТГ-канал «Бизнес сегодня».
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