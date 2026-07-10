Рейс «Белавиа» из Минска в Матталу могут перенести в Коломбо

На переговорах стороны обсудили вопросы развития авиасообщения между двумя странами, в частности перенос регулярного рейса из Матталы в Коломбо.
Как рассказали в МИД, и белорусский посол, и министр согласились, что это решение сыграет значимую роль в дальнейшей популяризации ланкийского направления среди белорусов.
«Также это упростит передвижение для граждан Шри-Ланки, получающих образование и ведущих бизнес в Беларуси», — добавили в ведомстве.
Кроме того, глава ланкийского ведомства отметил позитивную динамику в отношениях Беларуси и Шри-Ланки на данном этапе. При этом он заверил, что приложит все усилия для продвижения инициатив белорусской стороны.
Аэропорт Маттала (Mattala Rajapaksa International Airport) расположен на южном побережье Шри-Ланки, в непосредственной близости от популярных курортов и национальных парков. А международный аэропорт Коломбо считается главной воздушной гаванью Шри-Ланки, он расположен в городе Катунаяке, в 33 километрах севернее фактической столицы страны Коломбо.
Ранее в «Белавиа» сообщили, что с 27 октября будут возобновлены прямые рейсы на Шри-Ланку. Предполагалось, что выполняться они будут из Минска в Матталу по вторникам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330−200.