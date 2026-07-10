Рейс «Белавиа» из Минска в Матталу могут перенести в Коломбо

Ранее в «Белавиа» сообщили, что с 27 октября будут возобновлены прямые рейсы на Шри-Ланку. Предполагалось, что выполняться они будут из Минска в Матталу по вторникам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330−200.