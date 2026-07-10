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Рейс «Белавиа» из Минска в Матталу могут перенести в Коломбо

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Рейсы авиакомпании «Белавиа» из Минска в аэропорт Маттала могут перенести в Коломбо, об этом шла речь на встрече белорусского посла Михаила Касько с министром портов и гражданской авиации Шри-Ланки Анура Карунатхилака, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

На переговорах стороны обсудили вопросы развития авиасообщения между двумя странами, в частности перенос регулярного рейса из Матталы в Коломбо.

Как рассказали в МИД, и белорусский посол, и министр согласились, что это решение сыграет значимую роль в дальнейшей популяризации ланкийского направления среди белорусов.

«Также это упростит передвижение для граждан Шри-Ланки, получающих образование и ведущих бизнес в Беларуси», — добавили в ведомстве.

Кроме того, глава ланкийского ведомства отметил позитивную динамику в отношениях Беларуси и Шри-Ланки на данном этапе. При этом он заверил, что приложит все усилия для продвижения инициатив белорусской стороны.

Аэропорт Маттала (Mattala Rajapaksa International Airport) расположен на южном побережье Шри-Ланки, в непосредственной близости от популярных курортов и национальных парков. А международный аэропорт Коломбо считается главной воздушной гаванью Шри-Ланки, он расположен в городе Катунаяке, в 33 километрах севернее фактической столицы страны Коломбо.

Ранее в «Белавиа» сообщили, что с 27 октября будут возобновлены прямые рейсы на Шри-Ланку. Предполагалось, что выполняться они будут из Минска в Матталу по вторникам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330−200.