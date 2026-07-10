«Плакала от счастья»: волгоградка выиграла 2,3 миллиона в лотерею

Конверт с шестью лотерейными купонами девушке подарила мама на день рождения. Один из билетов оказался выигрышным. Жанна работает ведущим юристом в медицинском учреждении, увлекается чтением и путешествиями — уже побывала в Чехии, Турции и городах России.