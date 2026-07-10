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«Плакала от счастья»: волгоградка выиграла 2,3 миллиона в лотерею

На лотерейный выигрыш женщина мечтает съездить в Париж.

Жительница Волгоградской области Жанна Дудина выиграла более 2 млн рублей в лотерею. 14 июня 2026 года прошел праздничный тираж, приуроченный ко Дню России, где 26 человек выиграли по 2 370 000 рублей на автомобиль.

Конверт с шестью лотерейными купонами девушке подарила мама на день рождения. Один из билетов оказался выигрышным. Жанна работает ведущим юристом в медицинском учреждении, увлекается чтением и путешествиями — уже побывала в Чехии, Турции и городах России.

«Мама позвонила и сказала проверить сообщения. Открываю мессенджер, а там скриншот с выигрышем. Я плакала от счастья», — рассказала победительница.

Жанна решила оформить выигрыш деньгами и направить средства на закрытие финансовых обязательств и поездку в Париж.

Ранее удача улыбнуась многодетной Дарье — волгоградка выиграла миллион.