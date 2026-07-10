«Плакала от счастья»: волгоградка выиграла 2,3 миллиона в лотерею

Жительница Волгоградской области Жанна Дудина выиграла более 2 млн рублей в лотерею. 14 июня 2026 года прошел праздничный тираж, приуроченный ко Дню России, где 26 человек выиграли по 2 370 000 рублей на автомобиль.
Конверт с шестью лотерейными купонами девушке подарила мама на день рождения. Один из билетов оказался выигрышным. Жанна работает ведущим юристом в медицинском учреждении, увлекается чтением и путешествиями — уже побывала в Чехии, Турции и городах России.
«Мама позвонила и сказала проверить сообщения. Открываю мессенджер, а там скриншот с выигрышем. Я плакала от счастья», — рассказала победительница.
Жанна решила оформить выигрыш деньгами и направить средства на закрытие финансовых обязательств и поездку в Париж.
Ранее удача улыбнуась многодетной Дарье — волгоградка выиграла миллион.