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В Алматы переименовали СЭЗ «Парк инновационных технологий»

Принято постановление правительства от 22 июня 2026 года о некоторых вопросах специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Переименовать специальную экономическую зону “Парк инновационных технологий” в специальную экономическую зону “Almaty Innovation & Financial Zone”, — говорится в документе.

Срок функционирования СЭЗ «Almaty Innovation & Financial Zone» продляется до 31 декабря 2049 года c условием достижения целевых индикаторов.

Также утверждены:

  • Положение о СЭЗ «Almaty Innovation & Financial Zone»;
  • целевые индикаторы СЭЗ «Almaty Innovation & Financial Zone».

Территория СЭЗ составляет 256,05 гектара и является неотъемлемой частью территории РК.

СЭЗ создана в целях:

  • ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
  • развития отраслей обрабатывающей промышленности и производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
  • использования выгодного географического положения для развития транспорта и логистики;
  • технологического развития отраслей, включая информационно-коммуникационные технологии, телекоммуникацию и связь, электронику и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и эффективное природопользование, а также технологии в сфере создания и применения материалов различного назначения, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.

Целевые индикаторы:

  • общий объем инвестиций — 2120 млрд теңге.
  • объем иностранных инвестиций — 636 млрд теңге.
  • объем отечественных инвестиций — 1484 млрд теңге.
  • объем производства товаров и услуг (работ) — 1370 млрд теңге.
  • количество участников — 280 компаний.
  • количество лиц, осуществляющих вспомогательный вид деятельности — 17 000 человек.
  • количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ — 43 000 человек.
  • доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ — 70%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.