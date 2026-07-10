В Алматы построят новую 6-полосную магистраль к БАКАД

Так, как уточнили в пресс-службе городского акимата, для обеспечения транспортной связанности территорий планируется строительство дорог общей протяженностью 17,5 км в квадрате улицы Баймагамбетова, Кульджинского тракта, улицы Бухтарминской и проспекта Рыскулова.
Новой магистралью, связывающей улицу Бухтарминскую и проспект Рыскулова, станет шестиполосная улица шириной 50 метров и протяженностью 4,6 км.
Организация данной транспортной связи, по данным специалистов, необходима для дальнейшего соединения с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД).
Поскольку планируемая магистраль пролегает через частный сектор, под принудительный выкуп для государственных нужд подпадает порядка 200 земельных участков.
Акиматом города уже принято соответствующее постановление, собственниками недвижимости получены уведомления.
Также мы рассказали, что в Турксибском районе, микрорайоне «Кайрат» изымут земельный участок для строительства подстанции 110 кВ «Восточные ворота».