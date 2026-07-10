На улице Обувной в Самаре могут установить публичный сервитут по газу

В Самаре хотят построить новый газопровод на улице Обувной. Для этого планируется установить публичный сервитут по ходатайству газовой компании. Сообщение об этом подготовили в мэрии.
«Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в департаменте градостроительства», — говорится в документах.
В течение 15 дней можно подать заявления об учете прав на земельные участки, которых может коснуться сервитут. Общая площадь границ сервитута превысит 2000 квадратных метров.