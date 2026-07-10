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На улице Обувной в Самаре могут установить публичный сервитут по газу

Новый газопровод хотят построить в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре хотят построить новый газопровод на улице Обувной. Для этого планируется установить публичный сервитут по ходатайству газовой компании. Сообщение об этом подготовили в мэрии.

«Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в департаменте градостроительства», — говорится в документах.

В течение 15 дней можно подать заявления об учете прав на земельные участки, которых может коснуться сервитут. Общая площадь границ сервитута превысит 2000 квадратных метров.