Съезд с Северного моста в Воронеже будет перекрыт дольше, чем планировалось

В Воронеже до 18 июля продлили ограничение движения транспорта по съезду с Северного моста на улицу 25 Января и в обратном направлении. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства.
Ограничение связано со строительством ливневой канализации в рамках реконструкции Остужевской развязки.
Изначально планировалось, что его снимут днём 14 июля.
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