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Съезд с Северного моста в Воронеже будет перекрыт дольше, чем планировалось

Ограничение будет действовать до 18 июля.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже до 18 июля продлили ограничение движения транспорта по съезду с Северного моста на улицу 25 Января и в обратном направлении. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства.

Ограничение связано со строительством ливневой канализации в рамках реконструкции Остужевской развязки.

Изначально планировалось, что его снимут днём 14 июля.

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