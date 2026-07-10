Наследие «Белладжио». Жилье в пострадавшем от взрыва доме продают за 28 млн

Нескольких пострадавших перевели в московские клиники. У одной из официанток было обожжено почти половина тела. Но медикам удалось её спасти. Также серьёзно пострадала и одна молодая пара. Молодые люди, к счастью, остались живы. В 2014 году владельцу кафе Андрею Кашкадаеву назначили наказание — два года колонии. Он также выплатил потерпевшим несколько десятков миллионов рублей.