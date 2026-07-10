Свердловский завод банкротят после срыва гособоронзаказа

Согласно определению суда, процедура наблюдения введена сроком на четыре месяца — до 4 октября 2026 года. Долг завода перед энергетиками составляет 19,06 млн рублей. В определении суда отмечается, что задолженность подтверждена рядом вступивших в законную силу судебных решений о взыскании платы за электроэнергию. На момент рассмотрения дела предприятие их не исполнило, что свидетельствует о признаках банкротства.