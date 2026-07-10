Свердловский завод банкротят после срыва гособоронзаказа

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в отношении ОАО «Егоршинский радиозавод». Суд признал обоснованным заявление АО «ЭнергосбыТ Плюс» о банкротстве предприятия.
Согласно определению суда, процедура наблюдения введена сроком на четыре месяца — до 4 октября 2026 года. Долг завода перед энергетиками составляет 19,06 млн рублей. В определении суда отмечается, что задолженность подтверждена рядом вступивших в законную силу судебных решений о взыскании платы за электроэнергию. На момент рассмотрения дела предприятие их не исполнило, что свидетельствует о признаках банкротства.
Ранее вокруг Егоршинского радиозавода уже возникали судебные споры. В частности, предприятие столкнулось с претензиями, связанными с исполнением государственного оборонного заказа и многомиллионными требованиями контрагентов.
В 2022 году предприятие получило госконтракт стоимостью почти 387 млн рублей на разработку и изготовление системы резервного электроснабжения. Заказчик перечислил аванс в размере 193,6 млн рублей, однако к установленному сроку осенью 2024 года работы завершены не были.
После проверки, инициированной региональным управлением ФСБ, Свердловское УФАС пришло к выводу о нарушениях при расходовании средств гособоронзаказа. Антимонопольный орган обязал предприятие вернуть 114 млн рублей аванса и назначил штраф в 300 тыс. рублей. Завод пытался оспорить это решение в суде, однако арбитраж поддержал позицию ведомства.
Одновременно продолжается спор с заказчиком работ. Научно-производственное объединение дальней радиолокации требует взыскать весь выплаченный аванс — около 193 млн рублей — и еще более 133 млн рублей неустойки.
Егоршинский радиозавод — предприятие по разработке и производству профессиональных средств радиосвязи, мобильных антенных опор для телекоммуникационного оборудования на различных шасси и энергетического дизельного и газопоршневого оборудования с широким спектром применения. Основан в 1931 году. последний раз проходил процедуру банротства 16 лет назад, после чего компанию купили новые владельцы и завод последовательно наращивал активы, численность и выпуск продукции.