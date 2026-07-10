Sochaczew: Польша запустила производство ударного дрона большой дальности

Польская компания Hornet — Polskie Drony представила первую производственную линию по выпуску дронов, предназначенных для нанесения ударов на большие расстояния. Речь идет о беспилотнике Szerszen («Шершень»), который разработан как аналог иранского дрона Shahed-131. Этот проект направлен на повышение технологической независимости вооруженных сил Польши, пишет польское издание Sochaczew.
Как пояснил заместитель министра обороны Цезари Томчик, за разработку проекта отвечает Военно-воздушный технологический институт, который совместно с Grupa Boryszew создал компанию Hornet — Polskie Drony. Это гарантирует сохранение прав на технологию в Польше и позволяет осуществлять независимую разработку, модернизацию и производство.
Производитель также разрабатывает другие версии дрона для расширения его оперативных возможностей.
Szerszen по техническим параметрам относится к классу крупных ударных дронов. Его длина составляет 2,6 метра, размах крыльев — 2,2 метра, вес — около 85 килограммов. Двигатель Szerszen позволяет развивать скорость более 200 км/ч, уточняет Sochaczew.
Издание утверждает, что производитель сможет выпускать сотни единиц в месяц, а в случае увеличения спроса производственные мощности будут расширены. По словам представителей Минобороны, массовое производство тысяч беспилотников внутри страны станет ключевым элементом в современной оборонной стратегии Польши.