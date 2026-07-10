Sochaczew: Польша запустила производство ударного дрона большой дальности

Польская компания Hornet — Polskie Drony представила первую производственную линию по выпуску дронов, предназначенных для нанесения ударов на большие расстояния. Речь идет о беспилотнике Szerszen («Шершень»), который разработан как аналог иранского дрона Shahed-131. Этот проект направлен на повышение технологической независимости вооруженных сил Польши, пишет польское издание Sochaczew.

Как пояснил заместитель министра обороны Цезари Томчик, за разработку проекта отвечает Военно-воздушный технологический институт, который совместно с Grupa Boryszew создал компанию Hornet — Polskie Drony. Это гарантирует сохранение прав на технологию в Польше и позволяет осуществлять независимую разработку, модернизацию и производство.

По данным издания, изначально беспилотник Szerszen будет выпускаться в двух основных вариантах: Hornet PL-AT-1 для использования в качестве учебной воздушной мишени и его ударная версия Hornet PL-OWA-2, способная нести осколочно-фугасную или фугасную боевую часть весом до 15−20 килограмм.

Производитель также разрабатывает другие версии дрона для расширения его оперативных возможностей.

Szerszen по техническим параметрам относится к классу крупных ударных дронов. Его длина составляет 2,6 метра, размах крыльев — 2,2 метра, вес — около 85 килограммов. Двигатель Szerszen позволяет развивать скорость более 200 км/ч, уточняет Sochaczew.

В текущей конфигурации дальность действия дрона составляет около 400 километров, но в зависимости от оборудования она может достигать 900−1200 километров. Министерство обороны Польши планирует дальнейшее развитие конструкции, чтобы дрон мог выполнять задачи на больших расстояниях, говорится в статье.