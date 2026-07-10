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Свердловские власти направили 15 миллиардов на подготовку к отопительному сезону

В Свердловской области к отопительному сезону обновят 415 км инженерных сетей.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области на подготовку к предстоящему отопительному сезону направили больше 15,3 миллиарда рублей. Часть из этих средств также будет потрачена на обновление изношенных инженерных сетей. На текущий момент их ремонт ведется в 17 муниципалитетах.

— В этом году уже заменено 38,8 километра тепловых сетей, 53,4 километра — водопроводных, 4,6 километра — канализационных. Всего в плане — обновление 415 километров всех видов сетей до начала отопительного сезона, — написал губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях.

Кроме того, сейчас формируются запасы топлива для котельных. Специалисты уже заготовили от плана 64,4% угля, 108,3% дров, а также 33,5% жидкого топлива.

Отмечается, что с 1 сентября по 13 ноября в муниципалитетах будут проходить проверки на выполнение требований по подготовке к отопительному сезону. Пока работы продолжаются и идут по графику.