Свердловские власти направили 15 миллиардов на подготовку к отопительному сезону

В Свердловской области на подготовку к предстоящему отопительному сезону направили больше 15,3 миллиарда рублей. Часть из этих средств также будет потрачена на обновление изношенных инженерных сетей. На текущий момент их ремонт ведется в 17 муниципалитетах.