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Беларусь стала крупнейшим импортером пива из России

Статистика за первые шесть месяцев нынешнего года показывает, что российские производители увеличили экспорт пива на 4%.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Объем экспорта пива из России по итогам первого полугодия 2026-го составил 40 млн в долларовом эквиваленте, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ (Агроэкспорт).

По оценкам экспертов, поставки за границу выросли на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

«Всего за этот период на зарубежные рынки было поставлено более 68,5 тыс. тонн пива», — добавили в Агроэкспорте.

Самый крупный импортер российского пива — Беларусь. В январе-апреле на республику пришлось более 13 млн долларов от всего объема.

Второй по значимости зарубежный рынок сбыта российского пива — Казахстан. В январе-апреле объемы поставок в это государство в долларовом эквиваленте составили более 9,5 млн.

На третьем месте в топ-5 импортеров Узбекистан (свыше трех млн долларов), на четвертом — Китай (свыше 2,7 млн долларов), на пятом — Кыргызстан (порядка двух млн долларов).

«Экспорт российского пива показывает лучшую динамику с 2024 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2026-м РФ впервые с 2017 года возобновила поставки пива в Перу, общая сумма составила порядка 12 тысяч долларов.

Поставки идут в том числе и в Хорватию, экспорт в эту страну начался еще в 2025 году. Так, за первое полугодие объем составил свыше 24 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Беларусь входит в лидеры по импорту целого ряда продуктов питания из РФ. Например, по сгущенке, шоколаду, подсолнечному маслу, майонезу и другим.

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