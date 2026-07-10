Самарцы поддержали строительство домов в 125-м квартале

Семь мнений поступило от людей, которые не зарегистрированы в Самаре. Большинство участников обсуждений поддержали проект застройки. Они отмечали, что пора избавиться от пустырей за заборами, что старые дома нужно сносить. Впрочем, были и противники такого проекта. Свое мнение они аргументировали тем, что высотки создадут слишком высокую нагрузку на имеющуюся инфраструктуру.