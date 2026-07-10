Жители Прикамья получили июньскую квитанцию за горячую воду: почему важно не откладывать её оплату

«Мы рекомендуем клиентам вовремя провести оплату квитанции за июнь, чтобы не омрачать долгами сезон отпусков и дачного отдыха. Кроме того, летом все мы оплачиваем только горячую воду, потому что тепло отключено, а значит, размер платежа значительно меньше, чем в отопительный сезон. Этой возможностью можно воспользоваться, чтобы погасить накопившиеся долги, если они у вас есть», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Круглякова.