Бажанов рассказал, как наладить электричество в воронежских «Садах»

«Очень трудно убедить садовода вложить деньги в модернизацию сетей, если он считает, что его это не касается. Но и переложить все расходы только на “зимников” — тех, кто живет в СНТ круглый год, тоже несправедливо, так как выйдет очень большая сумма. При этом законодательство не позволяет просто направить бюджетные средства на увеличение мощности сетей в конкретном СНТ. Поэтому сторонам в любом случае придется принимать совместное решение», — прокомментировал ситуацию Евгений Бажанов.