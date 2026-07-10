Бажанов рассказал, как наладить электричество в воронежских «Садах»

Энергетики готовы увеличить мощность электроснабжения в СНТ «Дальние сады» и «Ближние сады» в Воронеже, но необходимо софинансирование жителей. Пока участникам переговоров не удалось договориться о сборе средств. Об этом на брифинге рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Бажанов.
«Очень трудно убедить садовода вложить деньги в модернизацию сетей, если он считает, что его это не касается. Но и переложить все расходы только на “зимников” — тех, кто живет в СНТ круглый год, тоже несправедливо, так как выйдет очень большая сумма. При этом законодательство не позволяет просто направить бюджетные средства на увеличение мощности сетей в конкретном СНТ. Поэтому сторонам в любом случае придется принимать совместное решение», — прокомментировал ситуацию Евгений Бажанов.
Потребители СНТ имеют право потреблять в три раза меньше, чем обычно это делают зимой. По словам министра ЖКХ и энергетики региона, в министерстве предлагали установить председателям оборудование, которое бы «вырубало» электричество при достижении его порогового потребления. Но никто из председателей не стал его устанавливать. Энергетики готовы увеличить мощность электроснабжения, но для этого нужно софинансирование жителей. Пока председатели и собственники и дачных хозяйств не договорятся, решить проблему невозможно. Министерство готово помогать организовывать переговоры, искать компромисс, собирать всех участников за одним столом.
Отметим, что прошедшей зимой на проблему частого отключения электричества активно жаловались жители СНТ в мкр. Шилово. Оказалось, что сети, которые были предназначены для пользователей СНТ, просто не выдерживали нагрузку, так как много людей стало жить на дачах круглый год. По факту массовых отключений электроэнергии продолжается расследование уголовного дела.