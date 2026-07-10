В Ростовской области с 10 июля ввели лимиты на продажу топлива частным водителям

Начиная с 10 июля, для владельцев легковых машин установлен лимит в 30 литров бензина. Дизельное топливо отпускается в объеме не более 60 литров. Для грузового транспорта и спецтехники планка поднята до 200 литров. Самое высокое ограничение действует для междугородних пассажирских автобусов — им разрешено приобретать до 300 литров дизеля, уточнили в ведомстве.
Ограничения не распространяются на ряд категорий. В их число вошли сотрудники экстренных и оперативных служб, работники ЖКХ и предприятий топливно-энергетического комплекса, а также представители ОАО «Российские железные дороги». Кроме того, лимиты не действуют для пассажирского транспорта, работающего на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, отметили в УИП.
Ростовская область присоединилась к числу регионов, где власти ввели экстренные меры на фоне сложившейся ситуации на топливном рынке.