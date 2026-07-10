В Ростовской области с 10 июля ввели лимиты на продажу топлива частным водителям

Ограничения не распространяются на ряд категорий. В их число вошли сотрудники экстренных и оперативных служб, работники ЖКХ и предприятий топливно-энергетического комплекса, а также представители ОАО «Российские железные дороги». Кроме того, лимиты не действуют для пассажирского транспорта, работающего на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, отметили в УИП.