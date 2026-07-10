Правительство Беларуси скорректировало систему регулирования цен

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Перечень товаров, которые подлежат ценовому регулированию, сокращен с 199 до 76 позиций, соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Система регулирования цен действует в республике с конца 2022-го.
«Одно из главных изменений — сокращен перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, с 199 до 76 позиций (товары неповседневного спроса). На внутреннем рынке страны отмечается стабилизация ценовой ситуации. Цены показывают умеренный рост, что явилось основанием для послабления ценового регулирования. Правительство полагает, что такой шаг является своевременным», — говорится в сообщении пресс-службы Совмина.
Кроме того, изменили размер установленных предельных максимальных надбавок на отдельные импортные и отечественные товары. Речь идет о молоке, кефире, сметане, черном и зеленом чае.
«При этом повышение на импортные товары не окажет влияние на рынок, так как отечественные товары занимают уверенную позицию на внутреннем рынке», — уточнили в пресс-службе.
Также постановлением устанавливается ценовое регулирование на хлебобулочные изделия и разделку мяса, рыбы, которые изготовлены в принадлежащих субъектам торговли и осуществляющим розничную торговлю, объектах общественного питания и продаваемых при осуществлении ими розничной торговли.
«Вводится на эти товары собственного производства ограничение наценки общественного питания (не более 10%) при их реализации через розничную торговлю», — добавили в пресс-службе.
Основные изменения постановления вступают в силу после официального опубликования, а нормы, которые касаются ценообразования на производимые в объектах общественного питания товары, — через десять дней после официального опубликования.