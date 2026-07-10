Правительство Беларуси скорректировало систему регулирования цен

«Одно из главных изменений — сокращен перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, с 199 до 76 позиций (товары неповседневного спроса). На внутреннем рынке страны отмечается стабилизация ценовой ситуации. Цены показывают умеренный рост, что явилось основанием для послабления ценового регулирования. Правительство полагает, что такой шаг является своевременным», — говорится в сообщении пресс-службы Совмина.